TM atvainojas Ogres mēram Helmanim saistībā ar izspiešanas lietu

Jau ziņots, ka šī gada martā stājās spēkā attaisnojošs Rīgas apgabaltiesas spriedums krimināllietā, kurā Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un kādreizējais "Ogres televīzijas" īpašnieks Artūrs Robežnieks tika apsūdzēti par naudas prettiesisku pieprasīšanu no bijušā Ogres novada domes deputāta Gunāra Kārkliņa.

Šādu lēmumu Augstākā tiesa (AT) pieņēma, jo kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu nebija iesniegts, kas liecināja, ka prokurors kā valsts apsūdzības uzturētājs ir piekritis apelācijas instances tiesas spriedumam, ar kuru apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti. Savukārt cietušā pārstāves kasācijas sūdzībā paustie argumenti bijuši saistīti ar lietā iegūto pierādījumu citādu novērtējumu, bet saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē.

Pirmās instances tiesa Helmanim un Robežniekam katram bija piespriedusi 38 000 eiro sodu par izspiešanu grupā. Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā pirmo reizi, šo spriedumu atstāja nemainītu. Lietā tika iesniegtas kasācijas sūdzības, un AT apelācijas instances spriedumu atcēla, līdz ar to lieta atkal nonāca Rīgas apgabaltiesā, kurai tā no jauna bija jāskata apelācijas kārtībā.