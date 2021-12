NBA aizvadītajā naktī: Teitama rezultativitāte sekmē "Celtics" uzvaru pār "Bucks"

16 no saviem 42 punktiem Teitams guva pēdējā ceturtdaļā, ļaujot "Celtics" noturēt iegūto pārsvaru.

Uzvarētāju rindās Stefens Karijs guva 26 punktus, tostarp realizēdams piecus no 15 tālmetieniem. Tagad viņam pietrūkst divu precīzu tālmetienu, lai pārspētu Reja Allena rekordu - kādreizējā NBA zvaigzne no 1996. līdz 2014.gadam grozā raidīja 2973 trīspunktniekus.

Tikmēr Kristaps Porziņģis pirmdien Dalasas "Mavericks" uzvarā 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27) pār Šarlotas "Hornets" spēlēja 25 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā guva 24 punktus, trāpot četrus no astoņiem divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī septiņus no deviņiem soda metienus. Viņš arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, bloķēja piecus pretinieku metienus, sakrāja divas personiskās piezīmes un beidza spēli ar +/- rādītāju +12.