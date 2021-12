Ko nesīs 2022. gads?

Augstās energoresursu un izejvielu cenas ietekmē arī ražotāju izmaksas un līdz ar to - gala produktu cenas. Turklāt šī gada laikā strauji augušas arī transportēšanas izmaksas un novēroti dažādi sarežģījumi piegāžu ķēdēs.

"Pakalpojumu sniedzēji ilgstoši nav varējuši strādāt un pelnīt, to izmaksas ir palielinājušās, jo jāievēro dažādi epidemioloģiskie ierobežojumi un strauji aug galvenā izmaksu pozīcija - algas.

Ekonomiste atzīmē, ka pieaugums attiecas tikai uz savāktajiem nešķirotajiem atkritumiem. Piemēram, Rīgas pašvaldībā šķiroto atkritumu izvešana un konteineru uzstādīšana ir bez maksas. Darbaspēka, transporta, energoresursu un citu izmaksu pieauguma rezultātā tiks celta daļa no Latvijas Pasta tarifiem gan iekšzemes, gan ārzemju sūtījumiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Likums paredz, ka no 2022. gada 1.janvāra par vienu nešķirotu sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu nodokļa likme būs 80,00 eiro par tonnu, savukārt no 2023. gada 1. janvāra – jau 95,00 eiro par tonnu.

Jaunais tarifs no nākamā gada 10. janvāra par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Getliņi" būs par 87% lielāks

Šis jaunais tarifs attieksies uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā "Getliņi" no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas (izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastu), Olaines, Salaspils, Saulkrastu novada un no daļas no Bauskas novada administratīvajām teritorijām - Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasta.