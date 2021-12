Freimanis gūst 24 punktus un uzvar Vienotās līgas spēlē

Freimanis, kurš laukumā pavadītajās 39 minūtēs un 29 sekundēs guva 24 punktus, bija uzvarētāju vienības rezultatīvākais spēlētājs. Viņš guva trīs no septiņiem divu punktu metieniem, vienu no deviņiem tālmetieniem un 15 no 17 soda metieniem, kā arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, bloķēja vienu pretinieku metienu, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, izprovocēja septiņas pretinieku piezīmes, sakrāja +/- rādītāju +6 un efektivitātes koeficientu 24.