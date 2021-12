Raidījums: Vairākas sievietes apsūdz ārstu seksuālā izmantošanā. VI iznīcinājusi ar viņa pārbaudes lietu saistītos dokumentus

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P) uzdevis Veselības inspekcijai izvērtēt vēsturiski veiktās pārbaudes un to, vai sūdzības bija pienācīgi izskatītas. Taču to nebūs iespējams izdarīt, jo pārbaudes lietas vairs neeksistē, bet daudzi no tā laika darbinieki inspekcijā nestrādā.