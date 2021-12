Ģimenes ārstu vidū vairāk nekā pusei ir depresijas simptomi. VM nespēj rast līdzekļus trešajiem palīgiem

Tas būtu uz pusgadu. Ārsti gan cer, ka pa to laiku naudu atārdīs arī pamatbudžetā. Taču Finanšu ministrijā cerības nedod, norādot, ka Veselības ministrijai vajadzēja rīkoties ātrāk - pirms budžeta apstiprināšanas.

"Šis arī netika virzīts [no Veselības ministrijas] kā prioritārs pasākums budžet diskusijās. Mainīt budžetu – mums nav tādas prakses jau no 2011. vai 2012. gada. Budžets netiek atvērts un nekādas izmaiņas budžetā nenotiek. Līdz ar to Veselības ministrijai ir jāmeklē rezerves savā budžetā.