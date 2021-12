Ladybird jau otro gadu nedrīkstēs pavadīt Ziemassvētkus kopā ar saviem bērniem

Savukārt dziedātājas tuva draudzene Dženija Meja (Maija Stuģe) savos sociālajos tīklos izplatīja plašāku situācijas aprakstu: "Pēc komplicēta posma ģimenē Tatjana ar bērniem devās uz krīzes centru pēc palīdzības. Lai gan ģimenes galva tika par to informēts, tomēr viņš sāka kriminālvajāšanu, izmantojot neprecīzu un nepatiesu informāciju pret bērnu māti. Bērni tika atņemti, tagad atrodas pie tēva. Tatjana viena bez naudas un mājas tika pamesta likteņa varā. (..) Tā kā Tatjana nav Amerikas pilsone un kriminālprocesa laikā strādāt nevar, viņa nevar sev nodrošināt ne advokātu, ne arī noformēt kaudzi ar dokumentiem, kuri maksā lielas summas. (..) Šobrīd tēva mērķis ir panākt, lai bērni māti vairs klātienē nesatiek. Tie burtiski vienā dienā tika norauti no viņas. Bērniem vajag kā tēvu, tā arī māti. Te nevar būt iesaistīts iekšējais egoisms. Par to arī cīnās mamma."