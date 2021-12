Kariņš: Ar atbalstu energoresursiem vēlamies palīdzēt grupām, kam tas visvairāk nepieciešams

Apņemšanās līdz aprīļa beigām kompensēt 50% no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma izmaksām ir īstermiņa risinājums, tāpēc jādomā par ilgtermiņa risinājumiem, pēc valdības sēdes norādīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

Tas ir jautājums par to, kā visaptveroši paplašināt atjaunojamo energoresursu jaudas visā Latvijā," norādīja Plešs.

Plešs atgādināja, ka tuvākajos gados no Atveseļošanās fonda un ES fondu citiem līdzekļiem pieejams finansējums vairāk nekā 700 miljonu eiro apmērā, lai tostarp siltinātu mājokļus, atbalstītu saules paneļu un citu dabai draudzīgu energoresursu izmantošanu.

Kā ziņots, otrdien valdība atbalstīja nosacījumus, ka valsts līdz aprīļa beigām kompensēs 50% no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma izmaksām elektroenerģijas galalietotājiem.

Lēmums paredz no šā gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim kompensēt elektroenerģijas galalietotājiem 50% no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma izmaksām. Īstermiņa kompensācija, kas mazinās elektroenerģijas cenu pieauguma tūlītējās negatīvās sekas gan privātpersonām, gan juridiskajām personām, tiek paredzēta no emisijas kvotu izsoļu ieņēmumiem.