Freimanis Čempionu līgas sezonu noslēdz ar rezultatīvu sniegumu

Freimanis otrdien laukumā pavadīja 26 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva divas kļūdas, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+8) un desmit efektivitātes koeficienta punktus.