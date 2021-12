Saistībā ar snigšanu spēkā ir oranžais brīdinājums. Braukšana galvenokārt apgrūtināta Zemgalē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Ainažu šosejas (A1) no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas (A2) no Rīgas līdz Vangažiem un no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, kā arī Valmieras šosejas (A3) no Braslas tilta līdz Strenčiem. Tāpat ar papildu laiku jārēķinās, braucot pa Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6) posmu no Rīgas līdz Saulkalnei, Bauskas (A7), Jelgavas šoseju.