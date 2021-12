Lems, vai ST apstrīdēt lēmumu apturēt noteikumus par iebraukšanas maksu pilsētā

Kā vienu no pamatojumiem dome norāda, ka autotransports veicina klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojumu. Savukārt lēmuma faktiskais mērķis ir samazināt tranzīta plūsmu Jūrmalas administratīvajā teritorijā, daļu no tās novirzot apbraukšanai pa apvedceļu, kas kopumā neveicina gaisa piesārņojuma un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, bet gan, iespējams, pat palielina to apmēru. Līdz ar to attiecīgais mērķis nevar kalpot par pamatu šādam lēmuma. Ministrija atzīmē, ka klimata pārmaiņu ierobežošanu iespējams veicināt ar alternatīviem līdzekļiem un metodēm, piemēram, VARAM ir izstrādājusi priekšlikumu no 2022.gada piedāvāt finansiālu atbalstu grantu veidā videi draudzīgu mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu iegādei.