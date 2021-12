DAP nesaskata riskus, ka bez medībām lūšu skaits varētu kritiski palielināties

DAP pārstāve skaidro, ka lūši ir pašregulējoša suga, tas nozīmē, ka lūši paši kontrolē savu daudzumu noteiktā teritorijā, neļaujot pārsniegt noteiktu lūšu skaitu. Līdz ar to nepastāv risks, ka bez medībām lūšu skaits varētu kritiski palielināties un tādējādi apdraudēt citus savvaļas dzīvniekus. Arī cilvēkus lūši neapdraud.

Lūsis medī līdzīgi kā to dara mājas kaķis - medījumam pielavās vai arī uzklūp no slēpņa. Uzskats, ka lūsis upurim uzbrūk no koka un metas uz spranda, ir aplams, bet plaši izplatīts mīts.