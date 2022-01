Apledojuma dēļ uz Latvijas autoceļiem ir apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagrieziens(Saulkrastu apvedceļš), Siguldas šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam, uz Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļa (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas (A10), Jēkabpils-Terehova šosejas (A12), Rēzeknes šosejas (A13), Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).