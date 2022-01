Neatkarīgi no tā, vai braucienu sabojājis draņķīgs ēdiens, ceļi vai pati atmosfēra, runājot par ceļošanu, ir jo īpaši nepatīkami, ja galu galā sajūsmu aizēno atklāsme, cik pārvērtēts patiesībā sen noskatītais galamērķis var izrādīties. Vietnē "Reddit" uzticētos cilvēku sēru stāstus par neveiksmīgiem braucieniem apkopojis portāls "Vice".

"Atlantiksitija. Tā izrādījās daudz netīrāka un nolaistāka, nekā es būtu varējis iedomāties," sacīja kāds "Reddit" lietotājs, uzreiz to salīdzinot ar sajūtu, kas līdzvērtīga, kad prasām mammai aizbraukt kaut kur paēst, bet viņa atbild, ka mājās ir ēdiens. Cits lietotājs to raksturoja kā "iekošanos ābolā un konstatēšanu, ka tas ir sīpols".

Vīri lētos kostīmos izliekas par tuksneša nomadiem," sacīja lietotājs vārdā legshampoo. "Puse viņu "roku darba preču" ir lēti nieki no Ķīnas. Un jūs nevarat mierīgi noiet pat 10 metrus - visu laiku nāk klāt krāpnieki.

Lietotāji arī steidza pieminēt Niagāras ūdenskritumu, ko bieži dēvē par vienu no lielākajiem pasaules brīnumiem. Tam kļūstot par tūrisma apskates objektu, tas vairs neliekot apmeklētājam justies tā, it kā viņi būtu vienoti ar dabu.

"Es nezināju, ka ūdenskritums atradīsies pilsētā. Man likās, ka tas būs nacionālais parks. Visa vieta šķita kā milzīgs iepirkšanās centrs," sacīja lietotājs youburyitidigitup. Lai gan lielākā daļa lietotāju piekrita šim viedoklim, tas arī izraisīja interesantu sarunu par to, kas noveda pie nacionālo parku segregācijas ASV. "Niagāras ūdenskrituma urbanizācija patiešām iedvesmoja dabas aizsardzības speciālistus lobēt nacionālo parku sistēmu," atzīmēja "Reddit" lietotājs Zneave.

"Nolēmu tur pavadīt 10 dienas, braucot cauri. Pietika ar 24 stundām. Pārāk daudz tirdzniecības centru. Nekādas kultūras," sacīja lietotājs wric84. Savukārt cits lietotājs norādīja, kā Dubaija tiek balstīta uz darbaspēku, kas ieradies no kaimiņvalstīm.

"Es izkāpu no vilciena Pekinā ar savu brāli, un visi skatījās uz mums tā, it kā mēs būtu iepļaukājuši viņu mammas.

Interneta lietotāji atzīst, ka tieši rasisms ir viens no galvenajiem faktoriem, kas padara ceļošanu nepanesamu.

Pēc septiņu stundu brauciena ar diviem draugiem no Sanpaulu es gandrīz tiku nolaupīts degvielas uzpildes stacijā. Izskanēja vairāki šāvieni, no kuriem trāpīja tikai viens. Mans draugs no Brazīlijas aizveda mani pie "pagrīdes ārsta", paliku tur visu nakti. Lielisks puisis, un viņa stāsti ir mežonīgi," sacīja lietotājs VerySpecialCognac.