Finanšu ministrs: Latvijā nepieciešams pārskatīt pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus uzņēmējiem

Reirs atsaucās uz darba devēju pārstāvju pausto, ka uzņēmējiem esot vajadzīgi nevis valsts maksātie pabalsti, bet gan iespējas strādāt. Ministrs vērsa uzmanību, ka Latvijā ir vieni no stingrākajiem ierobežojumiem, kamēr "visa Eiropa ir atradusi veidu, kā sadzīvot ar omikronu".

Reirs uzskata, ka līdz ar to valstī būtu jāvirzās prom no aizliegumiem un tiem sekojošajiem atbalsta pasākumiem, kas esot vieni no lielākajiem Eiropā.