Sākusies balsošana par "Supernovas 2022" septiņpadsmito dalībnieku

Toms Kalderauskis 2017. gadā izdevis singlu "We Won’t Back Down" un piedalījies konkursā "Supernova 2017". Šajā gadā izdevis arī singlu "Vietu nav", 2018. gadā – "Ja ļausi", 2019. gadā – "Misery". Ar singlu "Be My Truth" mūziķis pieteica dalību konkursā "Supernova 2020". Toms piedalījies dažādās muzikālajās izrādēs, duetā ar Rūtu Dūdumu-Ķirsi tapis singls "PLŪDI". Iedziedājis seriāla"Paliec negatīvs" tituldziesmu "Stay negative, my love", kā arī tituldziesmas latviešu valodas dublējumu multfilmai "Ķepu patruļa”".