Omikrona variants sācis dominēt Latvijā. Simptomu gadījumā aicina nepaļauties uz negatīviem paštestiem

No visiem pozitīvajiem Covid-19 paraugiem, pašlaik jau vairāk nekā puse ir omikrona gadījumi. To apstiprina Nacionālā references laboratorija. Omikrons arī plaši cirkulē notekūdeņos.

Omikrona paveids, īpaši vakcinētajiem, gļotādas šūnās var būt zemākā koncentrācijā. Tāpēc laboratorijām dotas papildu norādes. Ņikišins skaidroja: "Pirmkārt, jāņem dziļāk paraugi, varbūt papildus jāņem vērā paraugs no rīkles, jo tieši tā, piemēram, vakcinētiem ar to varētu arī būt saistīts, ka vīruss iekļūst, bet viņš tālāk neattīstās, ar to arī saistīta aizsardzība pret hospitalizāciju."

Pēc laboratorijas apstiprinājuma saņemšanas viņš nolēmis uztaisīt eksperimentu, salīdzinot dažādus antigēna testus. Gromuls pastāstīja: "Pagājušas 15 minūtes, un ir ļoti interesanti rezultāti. Spļaušana: šis tests maksāja 10 eiro – šis ir visdārgākais. Šis ir pozitīvs. Šis ir viens no retajiem iepakojumiem, kur rakstīts, ka pirms tam vajag dziļi, dziļi noklepoties. Bāžot tikai nāsīs, to ko es darīju visu nedēļu, rezultāts ir negatīvs. Tad mums ir trešais no skolas. Kaklā plus nāsīs, rezultāts ir pozitīvs, bet tā līnija ir ļoti, ļoti švaka."