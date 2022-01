Eksperti: Skolās izmantotie paštesti pret omikronu var būt mazāk efektīvi

Rihards veica vēl divus testus – vienu, kur paraugu ņem tikai no deguna, otru – kur papildus uztriepi paņem arī no rīkles. Par spīti apstiprinātai saslimšanai, deguna tests bija negatīvs.

Antigēnu paštestus, kuriem iztriepe jāņem tikai no deguna, plaši izmanto skolu testēšanai un bažas par to efektivitāti sadzirdējusi arī Veselības ministrija. Vai testēšanas kārtību izglītības iestādēs būtu nepieciešams mainīt – ekspertu viedokli par to plānots uzklausīt tuvākajās nedēļās.

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders norādīja: "Kā mēs zinām, laboratorijas testus uz PĶR metodi, paraugus ņem gan no deguna, gan rīkles. Jautājums varētu būt par to, vai paštesta paraugs būtu ņemams tāpat no deguna gļotādas, vai tas būtu jāņem no mutes gļotādas."