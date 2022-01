Tiesa atceļ Staķa izteikto rājienu Reinbaham

Tiesa par prettiesisku atzinusi Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa (PP) izteikto rājienu, kā arī noteikusi no Rīgas pilsētas pašvaldības piedzīt ar tiesvedību saistītos izdevumus.

Atbildot, Reinbahs informējis, ka iepirkumu komisija novērsusi IUB lēmumā norādītās nepilnības un pašvaldības budžetam zaudējumi nav nodarīti, līdz ar to neesot pamata darbinieku atbildības izvērtēšanai.

Paskaidrojumu uz vadības ziņojumu Reinbahs sniedzis, norādot, ka par publisko iepirkumu atbild iestādes Iepirkumu komisija un viņa kā departamenta direktora iejaukšanās komisijas darbībā un lēmumu pieņemšanā neesot pieļaujama. Turklāt IUB nevienā no lēmumiem attiecībā uz iepirkuma procedūru nekonstatēja prettiesisku rīcību Iepirkumu komisijas locekļu darbībā.

Savukārt 1. februārī plkst.11 tiesa izskatīs domes pieteikumu par Reinbaha atlaišanu no šī amata.

Rīgas dome iepriekš atbalstīja Reinbaha atbrīvošanu no departamenta direktora amata. Domes lēmums paredz atbrīvot Reinbahu no amata, ja kaut vienā no pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem par darba līguma izbeigšanu tiesa pieņems domei labvēlīgu spriedumu un tas stāsies spēkā.