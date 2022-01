Roberts Zīle ievēlēts par Eiropas Parlamenta viceprezidentu

Zīle pēc ievēlēšanas norādījis, ka jūtas pagodināts. "Vienmēr esmu uzsvēris, ka, nākot no mazas valsts, vienīgais veids, kā vari ietekmēt lēmumus EP, ir caur pieredzi un spēju veidot ietekmi, meklējot sabiedrotos. Gandarījums, ka šo daudzu gadu garumā to ir novērtējuši gan Latvijas vēlētāji, kas uzticējuši savu pilsoņa balsi, gan nu jau arī deputāti no 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm," klāstījis politiķis, vienlaikus akcentējot, ka lai arī viņa ikdienas darbs EP komitejās nemazināsies, viņš ir priecīgs, ka EP prezidijā varēs pārstāvēt Latviju un Baltijas reģionu, turklāt sāks to darīt simboliskā - barikāžu - laikā.