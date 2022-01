Latvijas biatloniste Bendika Pekinā tomēr varēs startēt arī distanču slēpošanā

Tā kā no vienas valsts olimpiskajās spēlēs vienā disciplīnā var startēt tikai četras pārstāves un līdz šim komandā iekļautās sportistes aizpilda sekojošas disciplīnas - sprints F, vidējā distance C, stafete, komandu sprints C, tajā skaitā Bendika atlases rangā uzrādīja labāku rezultātu, LSF valde apstiprināja dalībai distanču slēpošanas komandā Bendiku, kas dos viņai iespēju startēt 30 kilometru distancē, skiatlonā un arī stafetes komandā, ja būs tāda nepieciešamība.