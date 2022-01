Uzzini, kurās pašvaldībās aizvadītajā diennaktī atklāti visvairāk Covid-19 gadījumi

Tāpat otrdien ir konstatēts līdz šim lielākais vienas dienas laikā reģistrētais saslimušo skaits bērnu un skolēnu vidū. Vecuma grupā līdz deviņiem gadiem vakar reģistrēti 779, bet vecumā no deviņiem līdz 19 gadiem - 1430 inficētie.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 5082 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 37% jeb 1876 ir reģistrēti Rīgā.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 1430 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 829 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 779 ir vecumā līdz deviņiem gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.