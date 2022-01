"Manā sfērā ir vieglprātīgi "visas olas likt vienā groziņā". Tālab vajag sevi attīstīt dažādos virzienos. Cilvēkam ir jāmāk visu laiku pielāgoties situācijai. Tavi pūliņi tiks atalgoti, ja tu pierādīsi, ka esi gatavs pielāgoties. Ja situācija ir grūta, nevajag padarīt to vēl sarežģītāku ar īdēšanu un bļaušanu.

Situācija visā pasaulē ir nopietna, un tā vietā, lai čīkstētu, šausminātos, drīzāk vajag domāt – kā lai es to situāciju padaru vieglāku.

Mēģināt būt noderīgam ar to, ko tu tiešām proti. Es protu cilvēkiem ikdienu padarīt vieglāku, krāsaināku. Piedalīties svētku tapšanā. Ko es varu - to es varu! Kad pienāca Covid-19 pandēmija, sapratu, ka ir jādara kaut kas situācijas labā. Pat tad ja tu nevari iziet no mājām ārā," skaidro Baiba Sipeniece-Gavare.