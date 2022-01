Atbalsts energokrīzē. Izmaiņas izolācijas un mājas karantīnas laikos. Par ko vienojās valdība

Pēc grozījumu anotācijā paustā, primāri tas attieksies uz izglītības iestādēs veiktajiem rutīnas skrīninga testiem, kā arī darba vietās veiktajiem testiem. Savukārt tādos paaugstināta riska objektos kā ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs skrīninga testu organizēšanā būtu jāvadās no riskiem katrā konkrētā situācijā un iespējām skrīninga organizēšanai.

Tādējādi no noteikumiem tiek svītrots apakšpunkts, kas paredzēja pienākumu obligāti laboratoriski apstiprināt ikvienu pozitīvo antigēna testu.

"Šobrīd minēt par to, kādi varētu būt šie papildu [ierobežojumi], es atturēšos.

Programmas finansējuma saņemšanu teritoriālo liecību veidošanai no ESPON ETSG būs iespējams nodrošināt Eiropas, nacionālā, reģionāla un vietēja līmeņa publiskām pētniecības iestādēm, tai skaitā universitātēm un zinātniskajām institūcijām.

Uz finansējumu varēs pretendēt arī nevalstiskās organizācijas, piedaloties atvērtā konkursā, līdz ar to programma neietekmē ne speciālo, nedz arī pašvaldību budžetu tiešā veidā.

Programmas dalībvalstīm netiek noteikti ierobežojumi tam, cik to organizācijas drīkst piedalīties ekspertīzes sniegšanā un šo ekspertīzi apmaksā ESPON.

Papildu finansējums tiks piešķirts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (PIAAC) pētījumam, pārdalot finansējumu 150 000 eiro apmērā no izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides Eiropas Savienības fondu programmas līdzekļiem - 127 500 eiro apmērā no Eiropas Sociālā fonda un 22 500 eiro apmērā no valsts budžeta līdzfinansējuma.