Endrjū Gārfīlds nespēja ietilpt "Zirnekļcilvēka" kostīmā

"Man bija jāatgūst forma," precizēja Gārfīlds. "Bija jāstrādā ar savu fitnesa treneri. Es par to biju ļoti satraukts. Domāju, ka neviens nevēlēsies redzēt vecu, apvēlušos vīrieti "Zirnekļcilvēka" triko."

Līdz šim aktieris atveidojis "Zirnekļcilvēku" divās režisora Marka Veba filmās, "Apbrīnojamais Zirnekļcilvēks" un "Apbrīnojamais Zirnekļcilvēks 2". Baumas par Gārfilda dalību jaunākajā filmā bija dzirdamas jau gadu pirms fakta apstiprināšanas. Gandrīz divu gadu garumā aktieris dalību filmā slēpa no visiem, izņemot tēvu, māti un brāli.

"Savā ziņā bija jautri to paturēt noslēpumā, tas bija kā plānot dzimšanas dienas pārsteiguma ballīti kādam, kurš cenšas uzzināt, vai ballīte notiks," sacīja Gārfīlds. "Tāpēc radās sajūta, ka esmu daļa no ballītes organizēšanas daudziem cilvēkiem, kuri ļoti novērtētu pārsteigumu un priecātos par to."