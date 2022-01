Svētdien būs mākoņains un vējains laiks. Daudzviet apgrūtināta braukšana

Novērojumu stacijās Kurzemē un Zemgalē pārsvarā nav sniega segas, daudzviet Vidzemē un Latgalē tā ir 10-20 centimetrus bieza, Alūksnē sniega dziļums sasniedz 25 centimetrus. Novērojumu stacija Dagdā ziņo, ka sniega kārtas biezums pieaudzis no 12 līdz 31 centimetram, - visticamāk, vietā, kur automatizēti tiek mērīts sniega dziļums, izveidojusies kupena.

Rīgā dienvidrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē; sestdienas vakarā to spēks sasniedza 18-21 metru sekundē. Gaisa temperatūra +2..+3 grādi.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Ainažu šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Ainažiem, uz Vidzemes (A2), Valmieras (A3) šosejas, Rīgas apvedceļi (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6). Tāpat jārēķinās ar apledojumu uz Bauskas šosejas (A7) posma no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) posma no Rīgas līdz Jelgavai un Liepājas šosejas (A9) posma Rīga-Kaģi.