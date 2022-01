Raidījums: Pēc VMD reformas mežziņi mežos parādīsies uz pusi retāk

Viens no darbiniekiem, kurš arī parakstījis vēstuli pret reformu, VMD inženieris meža aizsardzības jautājumos Oskars Zaļkalns uzskata, ka no vienas puses ieguvums no reformas varētu būt ātrāka klientu apkalpošana, no otras puses pastāv riski no mežu aizsardzības viedokļa.