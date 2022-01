Jauni atklājumi Ādamsona lietā: deputāts izspiegojis partijas biedrus

Saeimas deputāts, "Saskaņas" biedrs Andrejs Klementjevs teica: "2019. gads bija tāds kā lūzums partijā, tāpēc, ka Saeimas deputāti, kur dzīvojuši attālināti no Rīgas domes un saprotu, ka komunikācija mums ir tikai partijas formātā, privātas nav. Tā informācija, kas parādījās masu medijos, to mums bija arī grūti sagremot. Ļoti grūti bija turēt to uz spiedienu no sabiedrības, no jums un visiem pārējiem, kuri spieda uz ielām, šajā pat pagalmā tajā vasarā.