Vietām Latvijā sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnes, Valmieras šosejas (A3) posmā no Raganas līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Aizkrauklei, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem un no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, Ventspils šosejas (A10) no Rīgas līdz Usmai un uz Kokneses šosejas (P80).