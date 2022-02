Noziedznieki vīrietim izkrāpj 6000 eiro, uzdodoties par bankas pārstāvjiem

1.februārī Rīgas Zemgales iecirknī saņemts iesniegums no vīrieša, kurš ziņoja, ka, atverot šādā vēstulē atsūtītu saiti un ievadot "Smart-ID" datus, no viņa konta noņemti 6000 eiro. Tāpat policijā ir vērsušies iedzīvotāji, kuri ziņojuši par šādu e-pastu saņemšanu, bet nav uzķērušies uz krāpnieku āķiem.

Policija vērš uzmanību, ka šādos gadījumos e-pasta adrese, no kuras ir atsūtīta krāpnieciskā vēstule, nesakrīt ar uzņēmuma oficiālo e-pasta adresi. Tāpat krāpniecisko interneta vietņu, uz kurām tiek aizvilināti iedzīvotāji, adreses nesakrīt ar uzņēmumu oficiālo mājaslapu adresēm.

Šonedēļ četru dienu laikā, no 31.janvāra līdz 3.februārim, saņemta informācija jau no astoņiem Latvijas iedzīvotājiem, kas cietuši no viltus banku darbiniekiem.