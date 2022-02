Raidījums: Iedzīvotāju gēnu pētniecībā Latvija būtiski atpaliek no Igaunijas

"To man laikam ir grūti komentēt. Es domāju, tās ir tās pašas lietas daudzās jomās. Ne jau viss Igaunijā ir ideāli. Bet viņi saprata, ka viņi var būt pirmrindnieki arī pasaulē ar šo. Ar to, ka valsts ir maza, ka viņi var ieviest šādu sistēmu, kuras lielas valstis tādā mērogā nevar vienkārši atļauties finansiālu pasvērumu dēļ un tā ir nākotnes lieta.

Un vēl trakāk, ka mums pēc tam tas ir jāskatās, kas notiek ar to piecos, 10, 15 un 20 gados. Un, protams, tādā ziņā jums ir taisnība - ja mēs tagad sāksim, mēs pēc tiem 15 un 20 gadiem varēsim pētīt to, ko mēs esam šodien izdarījuši, un tad mēs, protams, zinot to vēsturi, mēs varam pareģot nākotni. No šī viedokļa tas, protams, ir svarīgi."