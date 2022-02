KNAB grib sodīt Rīgas deputātus par izšķērdību basketbola kluba TTT finansēšanā

Publiskās naudas gādāšana profesionālajiem sporta klubiem bieži ir necaurspīdīgs process. Tāpēc liela nozīme ir personīgiem menedžeru un politiķu kontaktiem. Tā kā gan Rīgā, gan tās uzņēmumos no 2019.gada rudens ir nomainījušies vadītāji, sagādāt galvaspilsētas naudu sportam ir problemātiski.

Palīdzēt pieteicās Rīgas satiksme. Ilgus gadus pašvaldības dotētais uzņēmums strādājis ar zaudējumiem, taču 2019. gadu tas beidza ar 7,7 miljonu peļņu, bet 2020 .gadā nopelnīja miljonu. Likums ļauj dāvināt 20 procentus no iepriekšējā gada peļņas. Rīgas satiksme bija gatava klubam dāvināt trūkstošos 450 tūkstošus.

Par dāvinājumu 7. jūlijā nobalsoja Rīgas dome. PAR balsoja ne vien pozīcijas deputāti bet arī vairākums no opozīcijas. Kopā 42 deputāti. Šonedēļ viņi sāka saņemt vēstules no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Izrādās, lēmums bijis nelikumīgs.

Rīgas domes deputāts Miroslavs Mitrofanovs teica: "Es tikai uzzināju no kolēģiem, vakar man piezvanīja, ka būs tāda nepieciešamība skaidroties šajā jautājumā un teikt, kāpēc mēs nobalsojām par TTT klubu un tā tālāk. Es jums godīgi atzīšos, es neatceros to balsojumu."

Rīgas domes deputāts Vladimirs Buzajevs teica: "Pagaidām neko nesaņēmu un saskaņā ar to neko nevaru komentēt. Es ceru, ka ar mūsu basketbolu viss būs kārtībā."

Raidījums vaicāja: "Kā jūs to vērtējat? Jūs tajā balsojumā piedalījāties?"

Raidījums vaicāja: "Par to KNAB lēmumu, vai jūs arī esat saņēmis?"

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis teica: "Es biju viens no četrdesmit diviem deputātiem, kas par to balsoja, protams."

KNAB vēstulē deputātiem teikts, ka uzņēmums Rīgas Satiksme sporta klubam drīkstēja dāvināt tikai daļu no 2020.gada peļņas – 196 tūkstošus eiro. Lēmums par 254 tūkstošu dāvināšanu no 2019.gada peļņas ir pārkāpums, jo likums neatļauj dāvināt naudu, kas nopelnīta vairāk kā pirms gada. Līdz ar to deputāti pārkāpuši valsts mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.