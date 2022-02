No marta atcels pašizolācijas prasības ieceļošanai

Vienlaikus tiek saglabāti nosacījumi Eiropas Savienības (ES) digitālo Covid sertifikātu izdošanas un izmantošanas ievērošanai. Proti, tiek saglabāts nosacījums, ka ieceļot Latvijā var tikai uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu vai arī Covid-19 testa pārskatu, ja cilvēks ieceļo no valsts, kas nav pievienojusies ES sertifikātu sistēmai.

Lai mazinātu neskaidrības pasažieriem, sekmētu pasažieru satiksmes atjaunošanos un izvairītos no komplicētu ieceļošanas noteikumu interpretācijas, kas mazina efektīvu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tiek mainīta kopējā epidemioloģiskās drošības pieeja, atsakoties no valstu dalīšanas riska grupās, bet saglabājot ieceļotāju medicīnisko dokumentu kontroli, kas nodrošinās vienādas prasības neatkarīgi no ieceļošanas valsts.