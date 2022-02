Pubertātes aizkavēšana un anoreksija - kā tiek kalti Krievijas olimpiskie zelti sieviešu daiļslidošanā?

"Tīrasiņu zirgi"

Pati Tutberidze neslēpj, ka treniņus pārvalda ar dzelzs dūri. Viņasprāt, Krievijas komandas (šobrīd KOK komandas) pārstāvēšana ir pats augstākais iespējamais gods, līdz ar to meitenes nedrīkst izgāzties.

"Saviem audzēkņiem jau no aptuveni 13 gadu vecuma cenšos ieaudzināt, ka treniņos vienkārši nedrīkst čīkstēt: "Esmu nogurusi. To es es tagad nespēju. Pamēģinām šo rīt." Paskaties uz karti un redzēsi, cik liela ir Krievija," Tutberidzi citē "The Washington Post".