Pamodās slavens: Latvietis, kas uzfilmēja "The Tinder Swindler"

Publicējam fragmentu no intervijas.

Klik: Sakiet, kā jums, jaunam censonim no Latvijas, bez īpašiem sakariem izdevās iekļūt, nu jau var teikt, operatoru augstākajās aprindās?

Edgars Dubrovskis: Uz Lielbritāniju es devos mācīties jau 15 gadu vecumā, ar domu, lai labāk varētu sagatavoties studijām University of Westminter, kino un televīzijas nodaļā. Mani, protams, atbalstīja vecāki, bet šajā vidē visu nācās darīt un sasniegt pašam. No nulles veidot sakarus, strādājot par operatora asistentu, otro, trešo operatoru, veidojot komercpasūtījumus zīmoliem, kompānijām, strādājot dokumentālo filmu komandās. Tā apmēram deviņu gadu laikā izveidojās profesionālu kontaktu loks, mans darbs tika ievērots, līdz kādudien režisore un producente Felicity Morris piedāvāja filmēt "The Tinder Swindler".