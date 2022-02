Tiesību liegums uz četriem gadiem. Iereibis auto vadītājs pēc apturēšanas mēģina aizbēgt no policijas

Pelēko "Audi" Baložos patrulējošie policisti naktī bija piefiksējuši jau iepriekš, kad vienā no auto stāvvietām pie tā grozījies kāds acīmredzami apreibis stāvs. Pārāk ilgi vērot šo braucamrīku gan nav izdevies, jo nācies doties uz izsaukumu. Tomēr, par lielu pārsteigumu policistiem, pēc kāda laika atgriežoties pilsētiņas ielās, tajās pamanīts arī "Audi".

Pie stūres sēdošais nav izrādījis ne mazākas satraukuma pazīmes, taču inspektorus nepameta sajūta, ka vīrs varētu būt tas pats streipuļojošais stāvs, kas redzēts iepriekš. Sarunā ar policistiem noskaidrojās, ka vīrietis ir viesstrādnieks no Ukrainas, un policistiem vajadzēja kādu laiku, lai pārbaudītu viņa personību. Brīdī, kad tika skaidrotas visas formalitātes, vīrietis iekāpa savā auto un mēģināja pamest notikuma vietu.

Protams, ka pēc šā pavērsiena inspektoriem kļuva skaidrs, ka šoferim ir ko slēpt, tādēļ uz notikuma vietu izsaukti ceļu policisti. Sākotnēji šoferis piekritis iepūst alkometrā, un tas uzrādījis vairāk nekā divas promiles. Vēlāk, mēģinot izvairīties no atbildības, viņš atteicās no alkohola mērījumiem un devās uz ekspertīzi, kur arī atteicies no tās veikšanas. Šajā gadījumā tas lietas būtību nemainīs, jo pret viņu tiks piemērots visbargākais likumā paredzētais sods gan attiecībā uz finansiālo pusi, gan arī tiesību atņemšanu.