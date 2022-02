Pirms vairākiem gadiem medijos parādījās ziņa, ka varētu notikt pirmā galvas transplantācijas operācija cilvēkam, ko tolaik iesaistītās personas uzskatīja par "milzīgu soli uz priekšu cilvēces evolūcijā". Bija atrasti gan ambiciozi mediķi, gan donori, gan finansējums. Gadi ritēja uz priekšu, bet operāciju turpināja pārcelt gadu no gada. Pēdējā laikā par vērienīgo operāciju vairs nekas nav dzirdēts. Kas nogāja greizi?

2015. gadā medijos parādījās informācija par 30 gadus veco Valēriju Spiridonovu no Krievijas - inteliģentu cilvēku, kurš izveidojis savu IT uzņēmumu. Diemžēl Valērijam tika diagnosticēta ļoti reta slimība - Verdniga Hofmaņa sindroms. Tā ir progresējoša un neārstējama slimība, kura izpaužas kā pakāpeniska spinālo muskuļu atrofija.

Šī slimība izpaužas kā lēna paralīze no kakla līdz kājām. Ar laiku tā iznīcina nervus un muskuļu audus visā ķermenī līdz tādai pakāpei, ka dzīvībai svarīgākie orgāni tiek "atvienoti" no nerviem, samazinot to funkcionēšanas spēju.