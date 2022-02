Lielākai daļai iedzīvotāju pandēmijas laikā pasliktinājusies mentālā veselība, liecina aptauja

Pēc respondentu vecuma redzams, ka biežāk mentālās veselības pasliktināšanās novērojama gados jaunāku cilvēku vidū, piemēram, vecumā no 18 līdz 24 gadiem un vecumā no 25 līdz 34 gadiem mentālā veselība pasliktinājusies attiecīgi 56% un 57%. Kamēr iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem biežāk atbildējuši, ka pēdējā gada laikā viņi izmaiņas savā mentālajā veselībā nav novērojuši - minētajā grupā šādu atbildi sniedza 47% respondentu, kamēr citās vecuma grupās šis rādītājs svārstās no 30% līdz 33%.