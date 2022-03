Rīgas un Daugavpils slimnīcās ārstējās četri gripas pacienti

Kopējais to pacientu īpatsvars, kas aizvadītajā nedēļā vērsušies ambulatorajās iestādēs ar elpceļu infekcijām, veidoja 21% no visu pacientu kopskaita. Informācija par pacientiem, kas pagājušajā nedēļā vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 41 ģimenes ārstu praksēm.