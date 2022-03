"Sarežģīta un saspringta situācija"

Krievija apgalvo, ka ir nodrošinājusi pienācīgus apstākļus AES darbiniekiem kopā ar Ukrainas nacionālo gvardi, taču Ukraina to apstrīd un saka, ka Krievijas karaspēks to tur pilnīgā pakļautībā.

Pārgurums un izmisums

Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ASV Nacionālā vēža institūta pētnieki novēroja 130 bērnus, kuri tika ieņemti pēc Černobiļas avārijas un dzimuši no 1987. līdz 2002. gadam. Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem bija atradies 45 kilometru attālumā no traģēdijas AES, un cilvēkiem, kuri palīdzēja likvidēt Černobiļas sekas.