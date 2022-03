Katrīne Sauliete atklāj, kāpēc turpinās tirgot Krievijas kompānijas produkciju

"Šis ir mans darbs, ko mīlu, un esmu laimīga, ka ar to varu nodrošināt savus bērnus," ar asarām acīs pagājušajā nedēļā pauda influencere Katrīne Sauliete , viena no aktīvākajām NL darbonēm.

"Man raksta daudz vēstuļu – negatīvas, agresīvas, pretīgas. (..) Ja jūs turpināt iet uz darbu, kāpēc es nedrīkstu? Šodien atkal saņēmu ziņas, ka obligāti jāatsakās no NL. Kāpēc man jāatsakās no tā, ko lietoju? Tad atsakieties no gāzes! Kā tieši Putins ir pietuvināts NL? Tāpēc, ka krievu kompānija? Bet tie ir adekvāti cilvēki, kas izveidojuši šo kompāniju," saka viņa.