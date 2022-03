Nauda + vara = oligarhs

"Šis ir termins, kas patiesībā radies pirms tūkstošiem gadu," viņš teica. "Daudzi cilvēki uzskata, ka "oligarhija" nozīmē to, ka dažiem "izredzētajiem" ir vara un ietekme, bet aizmirst, ka viņiem ir vara un ietekme tāpēc, ka viņi ir bagāti."

Piemēram, futbola kluba "Chelsea" īpašniekam un investoram, un bijušajam Krievijas gubernatoram Romānam Abramovičam pieder lidmašīna "Boeing 767" un viena no pasaulē lielākajām privātajām jahtām.

90. gadi - Krievijas oligarhu dzimšana

Daži oligarhi bija Putina draugi no viņa VDK vai Sanktpēterburgas mēra vietnieka laikiem. Lai arī kas viņi būtu, viņu bagātība un dažiem arī viņu dzīvība tagad ir atkarīga no Putina.

Cik efektīvas būs sankcijas pret oligarhiem?

No vienas puses, sankcijas kaut vai tikai simboliski ir svarīgas, sacīja Eslunds. "Jūs neesat drošībā, ja kalpojat Putinam. Putins nevar tevi pasargāt. To ir ļoti svarīgi apzināties."

No otras puses, "sankcijas darbojas arī kā lojalitātes pārbaude, kas ir oligarha bagātības galvenā sastāvdaļa", izdevumam "Marketplace" norādīja ASV Vācijas Māršala fonda prezidente Hetere Konlija. "Putins var to izveidot, un viņš var to arī atņemt."