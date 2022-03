Latvijas Radio: Lembergs devies ārstēties uz Minheni

"Lūgums pamatots ar to, ka Aivaram Lembergam nepieciešams saņemt ārstniecības pakalpojumus Minhenē, Vācijā," rakstiskās atbildēs norādīja tiesnese. Amola norādīja – tiesas kolēģijai nav pamata uzskatīt, ka apsūdzētais neatgriezīsies Latvijā no ārzemēm.

Savukārt prokurors Aivis Zalužinskis, kurš šajā krimināllietā uztur apsūdzību, jautāts, vai nepastāv bažas, ka Lembergs varētu ārzemēs izvairīties no tiesas, atbildēja: „Par to, vai nepastāv bažas, ka Lembergs, aizbraucis uz ārzemēm, var izvairīties no tiesas procesa, neko konkrēti atbildēt nevaru. Varbūtības jau vienmēr pastāv, kaut vai ilgstoša ārstēšanās Minhenes slimnīcās, ārstu slēdzieni, kuros kategoriski norādīts, ka tuvākajā laikā apsūdzētais nedrīkst piedalīties tiesas procesā dažādu medicīnisku iemeslu dēļ. Viss kaut kas ir praksē novērots. To laiks rādīs, bet jau tagad ir skaidrs, ka tiesas lēmums par drošības līdzekļa grozīšanu apsūdzētajam ir atkal devis iespēju vilcināt lietas izskatīšanu. Četras tiesas sēdes šajā nedēļā nenotiek.”