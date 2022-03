Cilvēki uz maiņu darbu atomelektrostacijā ierodas no Slavutičas - pilsētas, kas celta Čornobiļas darbiniekiem neilgi pēc avārijas. Tā atrodas 50 kilometrus no AES. Kopš kara sākuma Ukrainā Čornobiļas AES ir pārvērtusies par cietumu. Tur jau vairāk nekā trīs nedēļas Krievijas karavīri par ķīlniekiem sagrābuši 210 atomelektrostacijas darbiniekus, vēsta "Meduza", atsaucoties "The Wall Street Journal".

Pie AES piebraukuši pieci kravas auto ar Krievijas karavīriem, kuri pavēstījuši, ka pārņem kontroli pār AES. Krievijas karavīri aizņēmuši otro ēkas stāvu, kur atrodas ēdnīca, personālu uzraudzījusi bruņota apsardze, no ēkas noņemts Ukrainas karogs. Geiko vēlāk to esot paslēpis savā kabinetā.

Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ASV Nacionālā vēža institūta pētnieki novēroja 130 bērnus, kuri tika ieņemti pēc Čornobiļas avārijas un dzimuši no 1987. līdz 2002. gadam. Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem bija atradies 45 kilometru attālumā no traģēdijas AES, un cilvēkiem, kuri palīdzēja likvidēt Čornobiļas sekas.