Re:Check skaidro, kāpēc Ukrainas bēgļu vidū ir arī vīrieši spēka gados

24. februārī, kad Krievija sāka karu Ukrainā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja karastāvokli. 15.martā tas tika pagarināts līdz aprīļa beigām. Karastāvoklis valstī nozīmē, ka kontroli savās rokās pārņem militārpersonas. Šai laikā var tikt ierobežotas dažādas cilvēku tiesības, piemēram, iespēja izbraukt no valsts. Šobrīd no Ukrainas nav atļauts izbraukt vīriešiem, kuri ir pilsoņi un vecumā no 18 līdz 60 gadiem.