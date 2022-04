Būdams Krievijas diktators jau kopš 21. gadsimta sākuma, kara noziedznieks Vladimirs Putins jau pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā bija ieguvis daudz ienaidnieku. Šajā valdīšanas laikā pret Putinu notikusi virkne atentātu mēģinājumu visdažādākajos veidos - sākot no snaipera Sarkanajā laukumā līdz galvas nociršanas draudiem. Kā Putins sevi aizsargā? Apkopojam visus publiskajā telpā izskanējušos gadījumus, kad mēģināts nogalināt Putinu.

Otrs mēģinājums nonāvēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu bijis neformālā NVS samita laikā Jaltā, 2000. gada 18.-19. augustā. Toreiz apgalvots, ka informācija par plānoto atentātu iegūta no ārzemēm. Izmeklēšanas gaitā aizturēti četri čečeni un vairāki cilvēki no Tuvo Austrumu valstīm. Samitā piedalījās Azerbaidžānas, Gruzijas, Tadžikistānas un vairāku citu valstu prezidenti, taču šo personu motīvi bija vērsti tikai uz Putina nogalināšanu, liecina neoficiāla informācija.

3. Neīstenotais mēģinājums no apmācīta irākiešu terorista

Tikai mēnesi vēlāk pēc atentāta mēģinājuma Azerbaidžānā tika izteikts vēl viens drauds, un šoreiz to varētu uzskatīt par tuvu un personisku. Kāds vīrietis iebrauca Kremļa kompleksā, izkāpa no automašīnas, lai runātu ar apsardzes darbiniekiem. Vīrietis apsargiem teicis: "Mani sauc Ivans Zaicevs. Es esmu Krievijas prezidents. Tagad aizvediet mani pie Vladimira Putina!" Pārsteigtie apsardzes darbinieki pārbaudīja viņa dokumentus un pēc tam aizsūtīja Zaicevu uz tuvāko slimnīcu medicīniskai izmeklēšanai.

Medijs "Pravda", atsaucoties uz ārstu teikto, ziņoja, ka Zaicevs jau 2001. gadā bija mēģinājis izdarīt to pašu un abas reizes aizrautīgi stāstījis, ka vēlas nogalināt Putinu.

Tiek uzskatīts, ka nākamais mēģinājums noticis 2002. gada novembrī, kad Putinam bija paredzēts braukt pa Rubļevas-Uspenskoje šoseju netālu no Kremļa. Kāda cilvēku grupa apgalvoja, ka uz šosejas viņi uzstāda jaunas ceļazīmes. Tikai dažas stundas vēlāk kāds plašsaziņas līdzeklis ziņoja, ka gar šoseju atrasti 40 kilogrami sprāgstvielu, kas bija sagatavotas detonācijai, taču vēlāk tās pazudušas. Putina automašīnas maršruts tika mainīts. Medijs "Pravda" ziņo, ka joprojām amatpersonas atsakās komentēt šo gadījumu un noliedz, ka tas jebkad ir noticis.

Ziņas par sesto atentātu pret Krievijas prezidentu viņa vizītes laikā Irānā 2007. gadā tika saņemtas telefoniski Krievijas vēstniecībā Teherānā. 16.-17. oktobrī kļuva zināms, ka šī nolūka īstenošanai tiekot gatavotas vairākas teroristu pašnāvnieku grupas. Zvanītājs ziņojis, ka Krievijas prezidentam vajadzētu atturēties no Irānas apmeklējuma, ja viņš nevēlas kļūt par uzbrukuma upuri.

Septītā reize, kad Putinu kāds plānoja nogalināt, bija 2008. gada 2.martā. Toreiz notika prezidenta vēlēšanas un netālu no Kremļa tika aizturēts vīrietis ar snaipera šauteni. Tas bija 24 gadus vecais Tadžikistānas pilsonis Šahvelads Osmanovs. Jau vairākas dienas pirms viņa aizturēšanas Krievijas Federālais drošības dienests bija saņēmis informāciju par atentāta gatavošanu. Minētās dienas vakarā Maskavas Sarkanajā laukumā bija plānots koncerts. Fakts, ka to apmeklēs gan prezidents Vladimirs Putins, gan arī Dmitrijs Medvedevs, toreiz nebija nekāds noslēpums. Abi bija plānojuši no Kremļa vārtiem kājām doties uz koncerta norises vietu.