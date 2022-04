"Jehovas liecinieki" noliedz likumpārkāpumus organizācijā

"Uzticama medija pienākums ir vienmēr drosmīgi informēt sabiedrību un aizstāvēt to cilvēkus, kuru pamattiesības ir apdraudētas vai ignorētas. Mēs vienmēr esam iestājušies par izglītotu sabiedrību, kas zina savas tiesības un turpināsim to darīt pat tad, ja mums kā medijam tas prasīs ilggadējus tiesas procesus, nepamatotus apvainojumus un draudus žurnālistiem. Mēs esam pārliecināti par taisnīgumu kā obligātu priekšnoteikumu labākai sabiedrībai, kas nozīmē, ka jebkurš etniska, politiska vai reliģiska rakstura ierobežojums ir šķērslis demokrātiskai valsts iekārtai un mums visiem labākai dzīvei Latvijā, par ko ir skaļi jārunā un jārunā vēlreiz," norāda TVNET GRUPA galvenais redaktors Toms Ostrovskis.

Vienā no publikācijām aprakstīta kāda organizācijas bijušā aktīvista Jāņa Folkmaņa dzīve šajā organizācijā. Viņš paudis aizdomas, ka reliģiskā organizācija zinājusi, bet noklusējusi pedofilijas gadījumus. Vienā gadījumā organizācijas dalībnieci it kā seksuāli izmantojis brālis, bet citā kādas draudzes vecākajam bijušas seksuālas attiecības ar 16 gadus vecu meiteni. Līdz ar to Folkmanis uzskata, ka vairākus gadu desmitus draudzēs pedofili ir jutušies "komfortabli un droši".