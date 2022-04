Noslēpumainais meteorīta krāteris, kas tiek uzskatīts par astoto pasaules brīnumu. Kas par to zināms?

"Ikviens no Rietumu pasaules par to pirmo reizi uzzināja tajā gadā, Otrā pasaules kara laikā, kad iznīcinātāju piloti to pamanīja un izmantoja kā navigācijas palīglīdzekli. Taču viņi ar to nedalījās ar pārējo pasauli, kamēr karš nebija beidzies," viņš sacīja.