Latvijas sporta žurnālistu aicinājums sporta sabiedrībai

Diemžēl Krievijas nežēlīgais karš pret Ukrainu 9. maiju padarījis par īpaši aktuālu jautājumu arī Latvijā, vēl vairāk šķeļot mūsu sabiedrību. Latvijas sporta žurnālisti aicina mūsu sportistus, kuru dzimtā valoda ir krievu, vērsties pie tautiešiem, lai mainītu šo situāciju, lai sāktu attālināties no Kremļa šovinistiskajām svinību tradīcijām. Kara upuri nenoliedzami pelnījuši, lai viņus piemin tuvinieki, taču to var darīt tā, kā pienākas šai lielajai traģēdijai - ar klusu piemiņas brīdi - un darīt to kopīgi ar pārējo Eiropu - 8. maijā, kas Latvijā, galu galā, arī ir oficiālā Nacisma sagrāves diena un Otrā Pasaules kara upuru piemiņas diena. Vislabāk - tuvinieku atdusas vietā. Ja tādas nav, vienmēr var atrast citus veidus. Katrs neatnākušais cilvēks un katrs nenoliktais zieds pie Uzvaras pieminekļa būs solis uz vienotāku Latviju.