Ksenija Sobčaka atzīst, ka viņas piecus gadus vecajam dēlam ir personīgais pavārs un šoferis

Sobčaka dalās pārdomās un cerībās, ka dēla dzīvē būs arī vienkāršība: "Bērni no bagātām ģimenēm ļoti atšķiras no citiem. Tā ir liela problēma. "Siltumnīcas apstākļu" radīšana bērnam ir ļoti kaitīga. Es vēl nezinu, kā ar to tikt galā. Platonam ir pavārs, un viņš uzskata, ka ir normāli braukt uz skolu ar šoferi. Un es gribētu, lai viņš, kad viņš izaugs, spēj braukt arī ar metro."